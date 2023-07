Vulcano, trovato un super batterio contro l’inquinamento

È stato «pescato» nella baia di Levante di Vulcano da un gruppo di ricercatori stranieri e dell’Università di Palermo, successivamente campionato e poi isolato dagli scienziati della Harvard Medical School, della Colorado State University e dell’Università di Madison-Wisconsin: è un «super» batterio, mai visto prima e davvero speciale, perché capace di assorbire anidride carbonica più di tutti gli altri consimili.

La scoperta si deve all’iniziativa della Seed Health, un’azienda di scienze del microbioma, che con un team di studiosi della Weill-Cornell Medicine, cui fanno parte Marco Milazzo, Paola Quatrini, Gabriele Turco e Davide Spatafora dell’ateneo palermitano, ha avviato la ricerca The Two Frontiers Project (2Fp), con l’obiettivo di trovare soluzioni basate sui microorganismi per una delle maggiori sfide del nostro pianeta: contrastare l’aumento di Co2 nell’atmosfera. Il team, che utilizza metodi all’avanguardia per esplorare gli organismi unicellulari di ecosistemi vulcanici, naturalmente ricchi di anidride carbonica, ha campionato la vita microbica delle sorgenti idrotermali sottomarine di Vulcano.

