Alle Eolie è vip anche la benzina, a Panarea un litro costa più di 2 euro

L’isola dei vip ormai da anni è senza benzina e gasolio. Nonostante il prezzo dei carburanti sia tra i più cari d’Italia oltre due euro, il distributore collocato al porto di San Pietro è stato smantellato. Così gli isolani – molti dei quali d’estate con le loro barche portano in giro i turisti – sono costretti a rifornirsi come meglio possono a Salina o a Lipari. In ogni caso, magazzini compresi, ci sono preziose riserve di benzina e gasolio per far fronte alle continue richieste. Ma le difficoltà e i pericoli (inutile nasconderlo) vi sono per gli operatori isolani del trasporto nautici e per le centinaia di barche, grandi e piccole, che già affollano la rada attorno agli scogli di Basiluzzo e dintorni. Soprattutto i campi boe, considerato che l’isola ha solamente un piccolo porticciolo per far attraccare aliscafi e traghetti di linea, oltre quando occorre le navi che trasportano i rifiuti che di questi tempi sono raddoppiate.

Ma qual è il problema dello smantellamento del distributore? Lo abbiamo chiesto al gestore Salvatore Saltalmacchia di Lipari ove ha i suoi impianti: «Ormai da tempo memorabile – dice – siamo in attesa dell’autorizzazione dell’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Ripetuti solleciti ma ancora il nulla osta non arriva. Ritengo che ormai per questa estate non potrà essere messo in funzione, perché si dovrà realizzare di sana pianta».

Se a Panarea la situazione permane critica, a Lipari entro luglio dovrebbero essere completati i lavori nell’impianto di Marina Lunga sia a terra che nel pontile a mare. L’isola che per qualche anno è andata avanti sia a terra che a mare con un solo impianto finalmente potenzierà i il rifornimento del prezioso liquido che rispetto alla terraferma è anche salato. Oscilla oltre i due euro.

