Milazzo, vandali danneggiano il percorso della salute inaugurato pochi giorni fa

"Danneggiare il nuovo percorso salute e le docce significa non avere rispetto per il lavoro ed i sacrifici di persone che vogliono il meglio per questa città. Colpire così l'amministrazione significa solo fare danni a tutta Milazzo, quella stessa che dite di amare. Diamo segno di civiltà e respingiamo simili azioni e chi li commette". Il post indignato, sulla sua pagina facebook, è quello del sindaco di Milazzo Pippo Midili. Ad una settimana esatta dal recupero del percorso della salute, rimasto per un quarto di secolo in stato di abbandono e degrado, vandali hanno danneggiato alcuni attrezzi ginnici e cartelli con le indicazioni.

Il percorso salute, realizzato dal Comune nella riviera di Ponente tra il campo sportivo e il Tono, è nato nel 1997 ma dopo pochi anni era stato abbandonato e mai manutenzionato. L'Amministrazione comunale ha speso 40 mila per ripristinarlo con 15 attrezzi in legno e alluminio che consentono di effettuare addominali, trazioni, flessioni, corsa, equilibrio e piegamenti.