A fuoco la discarica di Torrenova, paura per una nube tossica: l'allarme del sindaco Mancuso

Un incendio sta interessando dalle 16 di oggi la discarica Torrenova, nella frazione di Piano Stinco, sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina con diversi mezzi e uomini. Si tratta di un deposito di rifiuti plastici. La nube tossica a causa del vento si è diretta in parte verso l’abitato di Sant’Agata di Militello. Il sindaco Bruno Mancuso: "Raccomanda ai concittadini di prendere tutte le precauzioni utili a evitare l’inalazione di gas tossici (chiusura delle finestre e degli infissi delle abitazioni, allontanarsi dalle zone più interessate".

L'incendio è scoppiato attorno alle 16 la segnalazione di un incendio è giunta alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Messina, che ha inviato sul posto immediatamente tre squadre dai distaccamenti di Sant'Agata Militello, Patti e Mistretta e un'autobotte dalla caserma centrale. Sul posto anche le forze dell'ordine per supportare le attività di spegnimento e intervenire in caso di rischi per la popolazione. Ancora incerte le cause che hanno determinato l'incendio,

Il 12 luglio 2021 un altro grosso incendio interessò la stessa discarica. Anche in quel caso sul posto per avere ragione delle fiamme furono impiegati uomini e mezzi dei vigili del fuoco per diverse ore. L'incendio scoppiato nella notte fu spento solo a mattina inoltrata