I Nas irrompono alle Eolie, tra Lipari e Salina sequestrati oltre 10 chili di alimenti non idonei al consumo

Operazione dei Nas e dei carabinieri alle Isole Eolie. A Lipari e Salina sono stati denunciati sei operatori, le sanzioni hanno raggiunto l'importo complessivo di 8.500 euro.

Con l’inizio della stagione estiva il Nas di Catania ha dato avvio a un piano di controllo sviluppato dal comando carabinieri per la tutela della salute sull’intero territorio nazionale, finalizzato a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto della qualità e della sicurezza dei servizi offerti durante il periodo vacanziero e turistico. Tra i primi obiettivi su cui sono stati incentrati i controlli rientrano quelli ubicati alle Isole Eolie. Con il supporto di personale delle stazioni carabinieri di Lipari e Salina sono state effettuate numerose ispezioni che hanno determinato l’accertamento di 7 irregolarità prevalentemente amministrative, a seguito delle quali sono stati segnalati alle autorità giudiziaria e sanitaria sei operatori di settore, tra cui un ristoratore, e contestate oltre 6 sanzioni per un valore complessivo di 8.500 euro. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati oltre 10 kg di alimenti non idonei al consumo, eseguendo provvedimenti di chiusura/sospensione di 3 imprese commerciali irregolari.