Gioiosa Marea, scontro tra una moto e un'auto: grave un 32enne, sottoposto ad intervento chirurgico

Un 32enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 113, nei pressi del bivio che conduce alla frazione di San Giorgio di Gioiosa Marea. L'uomo si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato violento, il motociclista è finito lontano dal proprio mezzo.

I passanti hanno allertato i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza i cui sanitari hanno prestato le prime cure e, vista la gravità delle ferite del centauro, hanno trasportato il 32enne all'ospedale “Barone Romeo” di Patti. I medici lo hanno sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico e adesso si trova ricoverato in gravi condizioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Patti e i carabinieri della stazione di Gioiosa Marea che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare le cause dell'incidente tra la moto e la vettura. Il traffico ha subito rallentamenti, in attesa della rimozione dei mezzi e della messa in sicurezza del manto stradale.