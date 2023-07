Scontro tra due moto a Santa Teresa di Riva: 4 feriti, c'è anche una ragazza incinta

Grave incidente stradale sul lungomare di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Nello schianto tra due moto sono rimasti feriti quattro giovani, tra cui una ragazza incinta. L'impatto poco prima della mezzanotte tra un Piaggio Liberty e una Zontes 125, guidati rispettivamente da un 17enne e da un minorenne. In base a una prima ricostruzione della dinamica, il giovane alla guida dello scooter stava effettuando una manovra a sinistra verso il parcheggio, quando è stato centrato dal motociclista che era in fase di sorpasso. I due mezzi sono finiti a circa dieci metri di distanza dal luogo dello scontro: feriti sia i conducenti che i loro passeggeri. Ad avere la peggio il 17enne alla guida del Liberty e la fidanzata 18enne, al settimo mese di gravidanza. I quattro sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale.