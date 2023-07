Oliveri, giallo sulla morte di un uomo: è stato trovato carbonizzato dentro la sua auto

Sembrava un banale incendio di sterpaglie quello che stamani è stato segnalato ai vigili del fuoco del distaccamento di Patti, in provincia di Messina. Ma quando i pompieri sono arrivati in una zona di campagna del Comune di Oliveri, intorno alle 10 di oggi, hanno trovato un morto. L'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, era all'interno della sua autovettura avvolta dalle fiamme. Inutili i soccorsi: i sanitari arrivati a bordo di un'ambulanza del 118 hanno solo potuto constatare la morte.

L'episodio di cronaca, sul quale adesso indagano i carabinieri di Oliveri e i ris di Messina, è avvenuto in via Nazionale in direzione Tindari. I militari stanno effettuando tutti i rilievi per capire cosa abbia provocato il rogo mortale, se si è trattato di un incidente o di altro.