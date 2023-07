Barcellona, detenuto si cala con un lenzuolo ed evade dal carcere

Evasione oggi pomeriggio al carcere Madia, a Barcellona Pozzo di Gotto. Un detenuto è scappato calandosi con un lenzuolo. Si tratta di Davide Meloni, 34 anni, di origini milanesi, in struttura dal primo luglio scorso.

L’uomo avrebbe scavalcato un muro perimetrale non lontano dal campetto di calcio della casa circondariale, nel lato posteriore del carcere, finendo in una strada poco frequentata. Da accertare, comunque, l’esatta dinamica della fuga e da chiarire anche se ad attenderlo all’esterno delle mura carcerarie ci fossero dei complici. Le forze dell'ordine hanno circondato la città per le ricerche.