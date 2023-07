Villafranca Tirrena, bimbo di 6 anni precipita dal terrazzo: è grave

Un bambino di 6 anni è precipitato dal terrazzo di un palazzo a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. È successo in via Tomasi di Lampedusa, poco prima delle 10, quando è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine ed è intervenuto il 118 con l'elisoccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso pediatrico del Policlinico, le sue condizioni sarebbero gravi. Si sarebbe trattato di un incidente, ma sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto successo.

I primi di luglio un episodio simile si è verificato a Mazara del Vallo, nel Trapanese. A precipitare da un balcone di via Castelvetrano, una bambina di 4 anni. La piccola è caduta da un'abitazione al secondo piano, le ferite si sono in quel caso rivelate mortali: è deceduta il giorno dopo l'incidente.