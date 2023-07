Autostrada Messina-Catania, riapre dopo otto anni la galleria Letojanni

Riapre dopo otto anni la galleria Letojanni sulla A18, Messina-Catania. Fissata per sabato 5 agosto la cerimonia di inaugurazione. Un momento da ricordare che metterà la parola fine ai disagi di una circolazione a metà che va avanti dal 4 ottobre del 2015, quando nella notte una frana (circa 50 mila metri cubi di terra, roccia e arbusti) partita dalla collina fra le contrade Silemi e San Filippo, invase l’autostrada a Letojanni. Da allora, si circola in doppio senso solo lato mare.

Adesso la galleria costruita a monte è pronta. La strada verrà riaperta per intero ma sarà necessario eseguire altri lavori. In programma, infatti, anche la realizzazione di una paratia paramassi accanto alla galleria appena terminata. Un muro che sostiene l’opera realizzata e protegge la carreggiata sotto dalla caduta di massi. Per questo, saranno necessari altri due mesi di cantiere e la carreggiata di valle andrà chiusa. Da decidere se effettuare subito l’intervento o molto più probabile, aspettare la fine delle vacanze estive per non creare altri disagi. A stabilirlo, sarà il consorzio autostrade.

Il costone è stato consolidato usando delle barriere a forma di “X” con al centro degli arpioni lunghi otto metri che affondano dentro il terreno, per trattenerlo.