Roccalumera, investe il vigile per una multa: arrestato per tentato omicidio

Parcheggia in una zona vietata, viene multato, ma va su tutte le furie e travolge con l'auto il vigile urbano. Succede a Roccalumera, in provincia di Messina, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo avere anche tentato la fuga. La sua reazione violenta gli è costata un'accusa per tentato omicidio.

In base a quanto ricostruito, F.V aveva parcheggiato in corso Umberto I, dove erano in vigore vari divieti di sosta per i festeggiamenti della patrona, la Madonna del Carmelo. L'uomo ha strappato la multa davanti al vigile urbano, poi si è messo al volante della macchina, ha ingranato la marcia e ha accelerato, investendolo. Si è scatenato il caos: i passanti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno poco dopo rintracciato e arrestato il 43enne. L'agente è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale con codice giallo: ha riportato traumi al torace e alla nuca. Un episodio simile si è verificato nel corso del fine settimana a Modica. In questo caso un turista belga ha aggredito un ausiliario del traffico dopo aver trovato una multa per aver parcheggiato senza esporre il ticket per la sosta.