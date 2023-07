Tindari: autogrill distrutto dagli incendi, fiamme vicino al Santuario

Fuoco e paura anche nella provincia di Messina, che lotta contro gli incendi che nelle ultime ore hanno colpito gravemente la Sicilia. Un rogo molto ampio ha avvolto la zona di Oliveri, un lungo tratto della strada statale 113 e l'autostrada, rimasta a lungo chiusa al traffico.

Proprio lungo l'A/20 le fiamme si sono diffuse velocemente spinte dal vento di scirocco e hanno raggiunto la stazione di servizio di Tindari in direzione Messina, divorandola letteralmente. Ciò che resta dell'autogrill è solo lo scheletro della struttura e un enorme cumulo di cenere. Le fiamme hanno anche circondato il Santuario di Tindari, il fumo ha avvolto la chiesa, ma in questo caso non si sarebbero verificati danni.

In azione i vigili del fuoco del comando provinciale con l'ausilio dei mezzi aerei, la forestale e le forze dell'ordine. Al lavoro anche la protezione civile.