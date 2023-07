Messina, la spiaggia di Torre Faro nel mirino dei vandali

"Svegliarsi al mattino e vedere deturpato tutto il lavoro che fai quotidianamente per dare un servizio migliore alla città è una cosa che mi fa veramente arrabbiare, anzi, incazzare". Federico Basile, sindaco di Messina, denuncia sui social degli atti di vandalismo ai danni della spiaggia di Torre Faro. "E' stato distrutto l’impianto d’irrigazione, distrutte le piante, la spiaggia è piena rifiuti (con i contenitori della differenziata a pochi passi e vuoti) - prosegue il primo cittadino -. Dal 2018 abbiamo iniziato un lavoro di ricostruzione della città, oggi stiamo continuando a garantire servizi che prima non esistevano per cercare di far diventare la nostra splendida città ancora più bella e vivibile. Rispettiamo insieme la città: impegniamoci a mantenerla pulita!", conclude.