Problemi ai serbatoi: Taormina piena di turisti, ma senz'acqua

Taormina esplode di turisti, ma manca l'acqua. In molte zone della località del Messinese si registrano forti disagi sul fronte dell'erogazione idrica e, considerata la grande affluenza di visitatori e villeggianti, i problemi non sono pochi. Già negli scorsi giorni, in seguito ad alcuni problemi ai serbatoi, la distribuzione non è stata omogenea. Dopo alcuni lavori la situaizone doveva tornare alla normalità, ma così non è stato. Il Comune di Taormina ha così annunciato che l'erogazione dell'acqua sarebbe stata interrotta dall'una di notte fino alle 6, precisando il 28 luglio che sarà avviata una "azione mirata" per trovare una soluzione.

"Cari cittadini - si legge nell'avviso - siamo profondamente consapevoli degli enormi disagi che alcuni di voi stanno vivendo a causa dell'attuale situazione di carenza idrica in diverse zone del nostro comune. Vogliamo rassicurarvi che stiamo adottando misure decisive per risolvere questa emergenza e garantire il ritorno alla normalità. In collaborazione con gli organi competenti si procederà ad attuare una manovra mirata, che entro un breve periodo di tempo (2/4!giorni) ci permetterà di ripristinare i livelli necessari per fornire acqua a tutto il comune".

Viene poi precisato l'orario in cui la cittadina resterà senz'acqua: "Per fronteggiare l'enorme richiesta siamo costretti ad interrompere l'erogazione d'acqua per l'intero territorio comunale dall'una alle 6. Questa misura ci consentirà di ottimizzare la disponibilità d'acqua e raggiungere i livelli necessari per garantire un servizio adeguato a tutte le zone. Vi assicuriamo che il nostro impegno è massimo e lavoreremo costantemente per individuare una soluzione definitiva nel minor tempo possibile". Alcuni cittadini hanno intanto segnalato i rubinetti a secco già alle 23.15 e fin dopo le 7, con inevitabili problemi anche per chi ha un'attività ricettiva o di ristorazione. "In via Pirandello - scrive un utente - siamo ancora senz'acqua. Arriva solo di notte, ma la mattina presto è già finita. I turisti stanno cancellando le prenotazioni per andare a soggiornare in altre zone. Fate qualcosa al più presto".