Terzo rogo nel giro di pochi giorni a Vulcano, aperta un'indagine

Terzo incendio a Vulcano nel giro di pochi giorni. E ancora una volta brucia il borgo marinaro di Gelso. Le fiamme si sono sviluppate in prossimità delle aziende agricole di Mauro Pollastri, un imprenditore milanese ma vulcanaro d’adozione e della palermitana Paola Lantieri.

Scattato l’allarme si sono attivati i vigili del fuoco presenti a Vulcano, la guardia forestale, volontari isolani e villeggianti presenti nella parte alta dell’isola. Anche su questo incendio i carabinieri hanno avviato le indagini.

Se i soccorritori riusciranno a fronteggiare il fuoco non si richiederanno Canadair ed elicotteri come accaduto recentemente quando le fiamme sospinte in varie direzioni dal vento avevano raggiunto delle zone impervie. In quell’occasione – come si ricorderà – le fiamme si erano sviluppate a causa di un motorino di due turisti che aveva preso fuoco lungo la provinciale Gelso-Piano. Le fiamme si si erano poi propagate nelle zone adiacente mandando in fumo la sterpaglia. Il primo incendio invece aveva colpito la località del Piano. Si tratta di tutte zone letteralmente incontaminate.

Foto e video notiziarioeolie.it