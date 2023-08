Auto contro monopattino, feriti due bambini a Messina: uno è in codice rosso

Scontro a Messina in via La Farina all’angolo con la via Roosvelt. Due bambini sono rimasti feriti nell’impatto tra una Toyota e un monopattino. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato i bimbi in ospedale, uno in codice rosso, l’altro in codice giallo. Le condizioni di uno dei due sono sparse subito gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente, gli agenti della polizia municipale ai quali toccherà adesso ricostruire la dinamica. Distrutto il vetro anteriore della macchina.