Lipari, turista francese sparisce in mare ad Acquacalda: lo ritrova la guardia costiera stremato e lontano da riva

Momenti di apprensione a Lipari per un turista francese che si era tuffato nel mare di Acquacalda e per circa un'ora non aveva più dato sue notizie. A dare l’allarme sono stati alcuni amici preoccupati per il suo mancato rientro. La guardia costiera ha ricevuto una richiesta di intervento e la sala operativa dell’Ufficio circondariale marittimo, al comando del tenente di vascello Mario De Bellis, ha disposto l’immediato intervento della motovedetta Sar Cp 832 e del battello veloce Gc A65. I militari hanno avviato l’attività di ricerca, pattugliando tutta l’area marittima. Nella località costiera è arrivato anche il personale del servizio di salvamento predisposto sugli arenili liberi dal Comune di Lipari. Presenti anche gli addetti della struttura attrezzata alla balneazione che si trova ad Acquacalda con l’ausilio del pattino di salvamento.

Grazie allo scambio di informazioni ed al corretto coordinamento delle attività in mare, il turista è stato individuato in mare ben distante dalla costa e stremato dalla fatica. Con l’ausilio dei mezzi di salvataggio è stato fatto salire a bordo del battello veloce e poi riportato in sicurezza a terra.

