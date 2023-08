Messina, anziano investito da una minicar: lotta tra la vita e la morte

E' stato investito da una minicar e le sue condizioni sono gravissime. Un uomo di 76 anni, G.G, è in coma al policlinico di Messina dopo essere stato travolto dal mezzo elettrico sulla strada statale 114. L'auto era guidata da un 17enne che ha colpito l'anziano mentre percorreva il tratto di strada a piedi: l'impatto è stato violentissimo, al punto che il parabrezza è stato sfondato.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia municipale per effettuare i rilievi. L'uomo è stato trasportato con codice rosso in ospedale, ma le ferite riportate lasciano poche speranze: il 76enne lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.