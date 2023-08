Calci e pugni a Panarea, cinque denunciati per la rissa in riva al mare

I carabinieri di Panarea hanno denunciato cinque persone coinvolte in una rissa scoppiata nell’isola. Ai 5 i militari sono arrivati grazie alle immagini delle videocamere della zona.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, predisposto nelle aree della movida, intorno alle 02.30 della notte, i carabinieri hanno notato un gruppo di persone che stavano prendendo parte ad una rissa con calci e pugni, scaturita per futili motivi, in una via del centro abitato.

Intervenuti nell’immediatezza, i militari dell’Arma hanno bloccato le persone coinvolte, le quali hanno riportato solo qualche contusione, scongiurando ulteriori conseguenze.

Sono state poi le immagini visionate attraverso le videocamere, installate nei sistemi di videosorveglianza nelle vicinanze, che hanno permesso ai carabinieri di analizzare le fasi del violento alterco e identificare i responsabili. Sono stati segnalati alla procura di Barcellona.