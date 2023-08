Messina, si sente male e finisce contro le auto in sosta: morto un sessantenne

Si sarebbe sentito male mentre guidava, al punto da perdere il controllo dell'auto e finire sui mezzi in sosta. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a un sessantenne di Messina, morto in via Mario Passamonte. In base a una prima ricostruzione, ieri sera stava per rientrare a casa e stava cercando parcheggio.

Avrebbe accusato però un malore e invece di girare verso l'area sosta è uscito fuori strada. L'auto si è così schiantata su quelle posteggiate. I residenti della zona hanno subito lanciato l'allarme, ma l'uomo non dava già segni di vita. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.