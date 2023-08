Lipari, il delfino "accompagna" la nave: lo spettacolo che incanta in mare

"Ero controcorsa sulla nave dove presto servizio per ora, appena ho visto la scena ho colto l’attimo!". Sono le parole del comandante Francesco Corrieri che ha immortalato con un video un delfino che "accompagna" la nave Laurana al largo di Lipari. Un momento incantevole che molti passeggeri che si stavano recando alle Eolie hanno potuto vivere in prima persona: il delfino sembra quasi "scortare" la nave Siremar, in realtà sfrutterebbe le onde provocate dall'imbarcazione per giocare, regalando uno spettacolo unico.