Ore d'ansia a Barcellona Pozzo di Gotto: è scomparso un uomo di 79 anni

Apprensione a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, per la scomparsa di Paolo Catanesi, 79 anni, uscito di casa venerdì 4 agosto, di mattina: da allora non ci sono più notizie. L'uomo quando è uscito di casa indossava un cappello blu, una camicia grigia, un pantalone marrone e scarpe chiuse blu. Carabinieri, polizia e vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato le ricerche, setacciando telecamere di videosorveglianza della zona e dalle segnalazioni pare che diverse persone lo hanno avvistato mentre girava in città. La famiglia dell'uomo ha lanciato l'appello tramite i social che invita a contattare le forze dell'ordine in caso di ulteriori avvistamenti. L’uomo soffre di demenza senile e nonostante sia in buone condizioni di salute è fondamentale ritrovarlo quanto prima. I numeri messi a disposizione per rintracciare i familiari sono 3460425830, 3208140332, 3401786893, 3397864018.