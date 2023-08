Incidente a Giardini Naxos: scontro auto-scooter, un ferito trasportato in ospedale

Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 9, a Giardini Naxos, in provincia di Messina. A scontrarsi, uno scooter e un'auto, nei pressi dell'incrocio tra la statale 114 e la 185.

L'uomo in sella allo scooter è finito a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasportato al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i i carabinieri e il personale dell'Anas. I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Nella zona il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

Circa due mesi fa un incidente si è verificato nel territorio di Giardini Naxos. Due persone erano rimaste ferite sull’autostrada A18, in direzione Catania, all’altezza del km 42,100. A scontrasti un veicolo e due motociclette e ad avere la peggio erano stati proprio i due centauri. Sul posto erano intervenute le pattuglia della Polizia stradale di Giardini Naxos, l’ambulanza del 118 e il personale del CAS per l’assistenza e la gestione del traffico. I motociclisti, dopo le prime cure, erano stati condotti all’ospedale di Taormina.