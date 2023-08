Stromboli, nuovo trabocco lavico nella parte alta del cratere

Sulla cima di Stromboli il trabocco lavico che va e viene. Nei giorni scorsi si era manifestato anche con lancio di lapilli incandescenti, poi si era raffreddato, ora è ripreso ma si è fermato nella parte alta a quota oltre 900 metri d’altezza.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha accertato che “l’intensa attività di spattering dall’area craterica nord, ha prodotto a partire da ieri pomeriggio, un nuovo trabocco lavico che al momento rimane confinato nella parte alta della sciara del fuoco. Il fenomeno è stato osservato dalle telecamere di sorveglianza ed è ancora in atto”. La ripresa del trabocco lavico visibile dal mare anche nelle altre isole ha richiamato sull’isola delle Eolie diversi vaporetti carichi di turisti che si sono ormeggiati ben distanti dalla sciara del fuoco per ammirare lo straordinario spettacolo dell’atttività cosidetta “Stromboliana”. Anche Jeff Bezos, “patron” di Amazon con il veliero e il mega yacht d’appoggio con elicottero per far girare la moglie Lauren Sánchez, complessivamente da 600 milioni di euro, non si è perso l’edizione straordinaria del “fuori programma”. Da una decina di giorni difatti gira le isole e non da escludere che stia pensando di fare qualche acquisto.

L’ingv ha anche rilevato che “dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta, allo stato attuale, nel livello medio. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell'ampiezza degli explosion-quakes.

Non si rilevano variazioni significative nei dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo”.

Foto notiziarioeolie.it