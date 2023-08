Tenta di bruciare rifiuti e poi picchia un'agente della municipale, arrestato incendiario a Messina

Tenta di bruciare i rifiuti in maniera del tutto abusiva e, una volta scoperto, tenta di picchiare un vigile urbano. Per questo un uomo è stato arrestato nel fine settimana dagli agenti della polizia municipale della sezione specialistica tutela ambientale. Un incendiario è stato sorpreso a bruciare illegalmente rifiuti in un terreno a Gesso, una delle tante frazioni collinari di Messina, secondo le prime ricostruzioni avrebbe opposto resistenza agli tanto da aggredire uno degli ispettore impegnati nel servizio. L’agente è stato refertato dall’ospedale con 15 giorni di prognosi, salvo complicazioni.

Soddisfatto il sindaco Federico Basile che ha espresso il proprio compiacimento nei confronti del comandante Giardina e degli uomini impegnati sul campo nell’operazione e rivolto l’augurio di una pronta guarigione all’agente ferito: “La costante attività di controllo del territorio – dichiara il sindaco Basile – messa in campo dalla Polizia Municipale e intensificata, alla luce anche degli incendi dei giorni scorsi, causa di rilevanti danni in Città, ha consentito di evitare gravi conseguenze. Poteva essere davvero molto insidioso l’incendio doloso oltre a peggiorare la qualità dell’aria e con tutte le negative conseguenze sulla salute pubblica”.