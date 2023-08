Potenziati i controlli delle Guardia costiera nelle Eolie: scoperti 109 illeciti, multe per 31 mila euro

Operazione “Mare Sicuro della guardia costiera con 109 illeciti e 31 mila euro di multe.

Vede impegnati, quotidianamente, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e della Delegazione di Spiaggia di Salina, al comando del tenente di Vascello Mario De Bellis, lungo le spiagge e le coste dell’arcipelago eoliano. L’obiettivo dell’operazione è garantire che gli utenti del mare possano fruire delle bellezze delle Isole Eolie secondo il rispetto delle norme di sicurezza e nella piena legalità.

In questa prima fase dell’operazione “Mare Sicuro”, il personale è stato impegnato in un’intensa attività di controllo sia degli arenili liberi che delle strutture balneari insistenti su aree pubbliche e private, assicurando il rispetto della vigente ordinanza di sicurezza balneare; inoltre, di particolare rilievo, è stata l’attività di controllo in mare con i mezzi nautici in dotazione che hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza delle attività diportistiche ed il rispetto delle norme del codice della nautica da diporto.

Ad oggi, a fronte delle 94 attività operative espletate, sono stati accertati un totale di 109 illeciti amministrativi relativi a violazioni del codice della navigazione e del codice della nautica da diporto, per un ammontare di 31.000 € circa. Di particolare rilievo risulta anche l’attività di “Search And Rescue” svolta fino ad ora dalla guardia costiera di Lipari: sono state ben 36 le persone soccorse nell’arcipelago eoliano, oltre a due evacuazioni mediche effettuate da unità da diporto, cinque assistenze ad unità navali in avaria e otto trasporti logistici di personale del 118 e dei Vigili del Fuoco, per far fronte ad emergenze di carattere sanitario ed ambientale.

“Si ricorda a tutti i naviganti, per la sicurezza dei diportisti e dei bagnanti raccomanda il comandante De Bellis - di prestare sempre massima attenzione e prudenza a quanto prescritto nelle ordinanze locali opportunamente aggiornate e pubblicate sul web ed, in caso di emergenze in mare, contattare al numero Blu 1530 l’autorità marittima presente sul territorio.

Foto notiziarioeolie.it