Lipari, dissequestrato il veliero di lusso: potrà portare in giro per le Eolie i turisti

Il veliero “Al Maram”, di proprietà della Nike Shipping Ltd di New York, battente bandiera Inglese ed affidato alla ditta Nuova Compagnia delle Eolie di Marcello Taranto, è stato dissequestrato dal Tribunale competente.

E ha disposto l’autorizzazione al libero esercizio delle attività di impresa, con la rimozione dei sigilli. Il veliero di lusso utilizzato per le gite dei turisti nelle sette isole Eolie era stato sequestrato dalla guardia di finanza della sezione operativa navale di Milazzo, in sinergia con i funzionari dell’agenzia dogane e Monopoli di Messina.

L’indagine condotta dai finanzieri aveva accertato che il proprietario, un cittadino italiano, aveva introdotto il bene extra-UE nel territorio dell’Unione senza adempiere alle dovute formalità, conseguendo un risparmio di Iva di oltre 100 mila euro.

L’unità navale, infatti, era stata acquistata in Libano nel 2019 e, dopo una prolungata permanenza in Turchia, era stata introdotta nelle acque territoriali nazionali con successivo cambio di bandiera e di destinazione, nel tentativo di eludere la normativa doganale in materia di importazione ed immissione temporanea dei mezzi di trasporto.

