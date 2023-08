Stromboli, nuovo trabocco lavico sulla parte alta della Sciara del fuoco

Sul cratere di Stromboli riprende il trabocco lavico. Lo ha accertato l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, che segnala che “da metà mattinata, si sta gradualmente formando un piccolo trabocco lavico, alimentato da una delle bocche dell’area craterica nord, sulla parte alta della Sciara del Fuoco.

Al momento questo flusso ha raggiunto una lunghezza di 30-50 m. Contemporaneamente si osserva una debole attività di spattering alla stessa bocca che sta alimentando il trabocco”.

Dal pun“to di vista sismico – rilevano i vulcanologi dell’Ingv - l’ampiezza media del tremore vulcanico, nelle ultime ore non ha mostrato variazioni significative, mantenendosi, fino allo stato attuale, nell'intervallo dei valori medi. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell' ampiezza degli explosion-quakes. Non sono al momento disponibili dati di deformazione. Gli ultimi segnali misurati (fino alle 06:00 UTC) non mostrano variazioni significative”.

Foto video notiziarioeolie.it