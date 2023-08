Messina, giallo sullo Stretto: la guardia costiera salva un 50enne caduto dal traghetto

Sarebbe caduto da un traghetto che stava attraversando lo Stretto di Messina ma la vicenda è ancora da chiarire. L'uomo di circa 50 anni è stato tratto in salvo da un battello della guardia costiera. L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio. Una chiamata alla sala operativa della capitaneria di porto allertava per la presenza di un uomo in mare, in pieno stretto, in grosse difficoltà. Due unità navali per la ricerca ed il soccorso sono partite dal porto di Messina e si sono recate nello spazio di mare in cui operano i traghetti che collegano la Calabria con la Sicilia. A ritrovare il malcapitato, stremato e sotto choc il battello della guardia costiera a82 che dopo averlo caricato a bordo lo ha trasportato presso la capitaneria di porto di Messina dove il personale medico militare gli ha prestato le prime cure.

È stato poi trasferito presso l'ospedale Policlinico di Messina dove si trova tutt'ora per accertamenti. Sono adesso in corso le verifiche del caso per capire come l'uomo sia finito in mare.