Vulcano, la padella dimenticata sul fuoco e un principio d'incendio al ristorante: tutto risolto subito

Si è temuto il peggio, alla fine c’è stato solo un piccolo principio di incendio, subito spento, e tanto fumo. Stasera il ristorante La Forgia di Vulcano è aperto regolarmente.

Si è pensato a un incendio nel locale, che si trova in prossimità della zona portuale. A dare l’allarme è stata una signora isolana che ha visto uscire dalla cappa fumo nero. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco presenti sull’isola che hanno avvistato un principio d’incendio e l’hanno subito spento. Sono intervenuti anche i carabinieri. In quel momento all’interno del locale non vi era nessuno. Dopo il pranzo con alcuni turisti clienti, nel pomeriggio il personale e il proprietario Maurizio Pagliaro erano andati a riposare, in attesa del turno serale. Per sicurezza è stato bloccato anche il traffico lungo la provinciale.

Le indagini hanno permesso di appurare che si è trattato di una padella dimenticata nel fuoco. Tutto è stato subito ripulito. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco presenti sull’isola che hanno circoscritto il principio di incendio.

Foto Notiziarioeolie.it