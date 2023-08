Giardini Naxos, telefona alla moglie per nascondere la droga ma i carabinieri lo arrestano

Ha telefonato alla moglie per nascondere la droga che teneva in casa cercando di vanificare la perquisizione dei carabinieri. Ma invano. I militari della compagnia di Taormina hanno arrestato il marito di 51 anni e denunciato la moglie di 50 anni di Giardini Naxos. La donna non sapeva che i militari già la tenevano d’occhio e non si è accorta di essere stata vista mentre nascondeva la busta con 300 grammi di erba dentro una busta della spesa.

I militari sono andati a colpo sicuro e sequestrato lo stupefacente. L’arresto del marito è stato convalidato e il gip ha disposto gli arresti domiciliari. La moglie sarà giudicata separatamente.