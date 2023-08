Messina, torna l'incubo incendi: fiamme sulle colline di Mili San Pietro

Giornata di incendi in varie zone della Sicilia. Dopo i roghi che si sono sviluppati nel Palermitano e a Menfi, nell'Agrigentino, le fiamme si sono diffuse sulle colline tra Mili San Marco e Mili San Pietro, in provincia di Messina.

La zona è impervia ed è stato necessario l'intervento di un canadair e di due elicotteri, visto che il territorio è difficilmente raggiungibile dalle squadre via terra. Un nuovo incubo per i residenti della zona, che tra il 24 e il 25 luglio hanno già vissuto momenti di terrore per il fuoco che ha avvolto tutta l'area in quei giorni di caldo record sull'Isola. In azione ci sono i vigili del fuoco e gli uomini della forestale.