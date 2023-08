Auto contro scooter, un ragazzo gravemente ferito a Lipari

A Lipari sulla strada più pericolosa di Bagnamre, vicino al porticciolo di Pignataro, c’è stato un nuovo incidente. Auto contro scooter ed il ragazzo dopo essere rimasto gravemente ferito con l’ambulanza trasportato al pronto soccorso e dopo essere stato stabilizzato con l’elisoccorso ricoverato all’ospedale di Lipari.

Sui social si sono scatenate le polemiche per i rischi che si corrono soprattutto in questi caldi giorni d’agosto quando sono anche molti i turisti, diportisti che la percorrono a piedi per raggiungere il centro storico. Purtroppo non c’è neppure un marciapiedi. L’albergatrice Eleonora Zagami ha ricordato che lì ha perso suo figlio Valentino “e ha cambiato la mia vita…”. “In questa zona coesistono e si sovrappongono diverse attività – spiega Agostino Cassarà, ingegnere - carico autobotti per distribuzione acqua, sosta taxi, soste auto, sosta di gruppi di persone. Sulla strada antistante, avviene quindi quotidianamente un notevole attraversamento di pedoni in corrispondenza della discesa della galleria dove auto e moto sfrecciano a grande velocità scendendo dalla galleria vicina. I tassisti devono caricare i propri passeggeri in area sicura entro il porto nei pressi della capitaneria”.

Pino Martinucci “Oltre ad alcuni venditori ambulanti che, di fatto, occupano mezza carreggiata, in piena curva cieca, proprio sotto la magnolia”. Virginia la Greca “I taxi poi, pensano di essere i padroni della strada. Almeno alcuni. L'altro giorno pur essendoci il posteggio, ha pensato bene di fermarsi in mezzo alla strada e siamo rimasti bloccati dietro circa quindici macchine e tanti motorini”. “Per non parlare – aggiunge un isolano - di alcuni che con motore acceso anche in divieto di sosta attendono i turisti anche 10-15 minuti inquinando l'aria e davanti attività commerciali. Così come le camionette con rifiuti maleodoranti”.

Salvatore Merlino, ingegnere, lancia l’idea “Salvatore Merlino “Potrebbe essere occasione il dibattito in occasione della redazione del piano dei porti del Comune di Lipari per considerare la realizzazione di una passeggiata pedonale a valle della strada, sottostante ad essa, in cui spostare i sotto-servizi a rete e con funzione di sostegno della stessa strada, realizzando un percorso in sicurezza dei pedoni e, perché no, la realizzazione di un certo numero di ormeggi di buon tempo?”.

“Per Bagnamare – puntualizza il sindaco Riccardo Gullo - c'è un progetto appena consegnato, è dell'ingegner Antonio D'Arrigo. C'è pure finanziamento. Abbiamo ottime notizie per rilanciare le Eolie”. E aggiunge anche che “Dell'ordinanza per la "mala movida" sono fiero, meno risse, meno coma etilico, più ordine pubblico e, a quanto mi risulta, ottimi guadagni meglio distribuiti di prima. Nonostante i tanti denigratori. E ci stanno copiando in tanti!".

Notiziarioeolie.it