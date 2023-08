Vigile investito da un furgone a Barcellona, ricoverato in codice rosso

Travolto e ferito gravemente un vigile urbano a Barcellona Pozzo di Gotto. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 di questo pomeriggio in via Petrarca, nella zona delle case popolari della cittadina messinese. L'agente della polizia municipale, un sessantenne che in quel momento era fuori servizio, stava riponendo alcuni oggetti nel portabagagli della sua auto, una Fiat Croma, parcheggiata sul ciglio della strada. Ad un certo punto l'uomo è stato investito da un furgone, un Ford Transit, che lo ha colpito alle spalle.

L'impatto è stato violento, causando dei danni anche ad altre due vetture parcheggiate vicino al luogo dell'impatto. Il vigile urbano ha riportato gravi ferite, in particolare alla gamba destra, i sanitari del 118 intervenuti in via Petrarca lo hanno stabilizzato e trasferito in ospedale in codice rosso.