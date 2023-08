Messina, sparito tra le onde dopo un tuffo: così è morto a 22 anni Abdoulay

Aveva lasciato la sua famiglia in Costa D'Avorio sperando in una vita migliore. Lontano dagli affetti più cari si era lasciato alle spalle il suo passato ed era arrivato in Sicilia, dove aveva nuovi amici e tutta una vita ancora davanti. I sogni di Abdoulay Fane si sono spenti a 22 anni, inghiottiti dal mare, dalle onde che non gli hanno lasciato scampo nonostante i soccorsi e le ricerche andate avanti per ore a Messina, a pochi metri dalla spiaggia del Ringo.

Abdoulay è il giovane ivoriano trovato senza vita dai sommozzatori che martedì mattina avevano passato al setaccio un'area vastissima. Dall'alto anche un elicottero ha sorvolato la zona da cui era stato chiesto aiuto. Il 22enne si trovava a Messina da circa un mese ed era ospite si un centro di accoglienza. In un pomeriggio di fine agosto, insieme ai suoi coetanei aveva deciso di fare un bagno. Giunti in spiaggia si sono tuffati, ma lui non è mai tornato indietro. Il panico, la paura, poi l'allarme. I vigili del fuoco hanno scandagliato l'area di fronte al viale della Libertà con uno strumento sofisticato che permette di osservare il fondale del mare, fino alla zona di Paradiso. Le ricerche non si sono fermate nemmeno di sera, nonostante si temesse ormai il peggio.

Gli amici di Abdoulay non si sono mai mossi dalla riva. Fino all'ultimo, in lacrime, hanno creduto di poterlo riabbracciare, di poter pensare solo a una brutta avventura. Anche gli operatori della comunità che ospitava il ragazzo hanno atteso in spiaggia una buona notizia, che non è mai arrivata. La segnalazione del corpo senza vita e poi l'identificazione, hanno ucciso ogni speranza. Presenti anche molti bagnanti che dopo la tragedia puntano il dito contro l'assenza di assistenza in quella spiaggia. "Da tempo chiediamo la presenza di bagnini - dicono -. Questa zona è molto frequentata. Doveva scapparci il morto? Siamo addolorati davvero per questo ragazzo, abbiamo visto lo strazio dei suoi amici e di quella che era diventata la sua nuova famiglia. Una giornata terribile per tutti".