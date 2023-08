Capizzi, masso si stacca dal costone roccioso: madre e figlio vivi per miracolo

Paura ieri pomeriggio a Capizzi, sui Nebrodi. Un grosso masso si è staccato da un costone roccioso appena fuori dal centro abitato ma sopra una strada molto frequentata. Proprio in quei momenti, stavano attraversando il tratto con la loro auto una donna con un bambino, che solo per un caso fortuito non sono stati travolti dal masso.

Conseguenze, dunque, che potevano essere veramente molto gravi, vista anche la dimensione del masso. Per fortuna mamma e figlio sono rimasti illesi e la loro auto è passata indenne, ma la paura è stata tanta. Sul posto la polizia locale di Capizzi ed una squadra di tecnici del comune che hanno provveduto a delimitare la zona con delle transenne. Sopralluoghi per capire cosa sia successo e per mettere in sicurezza l'intero costone.