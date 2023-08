Guasto al Pietro Novelli, cambiano gli orari delle navi per le Eolie

Difficoltà nei collegamenti con le navi da e per le Eolie per un’avaria al traghetto «Pietro Novelli» della Siremar in navigazione al largo di Lipari.

La società ha rivisto la programmazione dei viaggi: la nave «Isola di Stromboli», arriva ore 19 e10 e riparte per Vulcano-Lipari alle ore 19.45 circa; rimane in sosta notturna a Lipari e ritorna a Milazzo domani verso le 08.30 per ripartire alle ore 09.30 circa secondo itinerario programmato di linea C/4. La nave «Antonello da Messina» partita alle ore 16.00 rientra oggi verso le 21.00 e ripartirà dopo le operazioni commerciali per Vulcano, Lipari Salina e viceversa. per rientrare a Milazzo alle ore 04.20 di domani mattina e ripartire alle ore 6.30 per Vulcano, Lipari Salina e viceversa.

Foto notiziarioeolie.it