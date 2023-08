Controesodo, a Messina traffico in aumento e lunghe file ai traghetti

Entra nel vivo il controesodo a Messina. Come previsto anche oggi sono state numerose le auto dei vacanzieri di ritorno che si sono messe in fila per raggiungere l’imbarco dei traghetti. Fin dalla notte e per gran parte della mattinata, il flusso delle auto che arrivano dal viale Boccetta e dagli altri svincoli autostradali è stato intenso ma scorrevole.

Agenti della polizia municipale presidiano gli incroci più delicati, soprattutto quello di Boccetta e quello in direzione del serpentone che conduce agli imbarcaderi. Lungo le strade interessate al controesodo la segnaletica indica i percorsi per raggiungere sia gli imbarcaderi privati che quelli di Bluferries.

Comune e Prefettura da tempo hanno attuato percorsi per evitare che il traffico dei vacanzieri di ritorno si mescoli con quello cittadino, dedicando il viale della Libertà alle auto di chi si deve imbarcare sui traghetti. Le attese sono di circa un’ora ma variano a secondo dell’intensità del traffico.

Traffico sostenuto anche sull'autostrada con qualche coda ai caselli soprattutto sulla A/20 Messina- Palermo, nel tratto tra compreso tra Villafranca Tirrena e Messina, in direzione Messina. In tarda mattinata poche auto in fila alla barriera di Tremestieri sulla A/18 Messina Catania in direzione Messina.