A Vulcano turista catanese scala il cratere e ha un infarto, soccorso da un elicottero

A Vulcano nel primo pomeriggio brutta avventura per un turista di Catania di 62 anni che aveva scalato i 400 metri della montagna che conduce sul cratere ma probabilmente per il troppo caldo, visto l'orario, ha avuto un malore. Si ipotizza un infarto. E si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

A dare l'allarme sono stati gli amici al seguito. Velocemente sono saliti i vigili del fuoco del comando di Messina, sempre più preziosi sull’isola (ripetuti i loro interventi per i diversi incendi) e dopo il recupero con una barella lo hanno trasportato in cima.

L'elicottero era già atterrato sulla superficie realizzata sul cratere. La Croce Rossa Italiana ha dato il supporto. Il malcapitato vacanziero è stato trasportato a Messina e ricoverato al Papardo.

Controlli serrati anche da parte dei carabinieri. Intervenuti sul cratere hanno sanzionato numerosi turisti in considerazione dell’ordinanza sindacale che vieta la scalata in quella fascia oraria. La montagna si può scalare dal 1° aprile al 20 ottobre di ogni anno, dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 16 alle ore 19.30; dal 21 ottobre al 31 marzo di ogni anno, dalle ore 7.30 e fino alle ore 16.30. Ma nonostante il gran caldo di oggi l’ordinanza non è stata rispettata.

Foto da notiziarioeolie.it