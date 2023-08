Addio a Mario Genovese, storico ristoratore di Messina: "Il tuo locale riaprirà in cielo"

Dagli anni Sessanta in poi, ai tavoli del suo ristorante era possibile incontrare vip e politici. Mario Genovese, storico ristoratore messinese, è morto lasciando in tutti coloro che avevano frequentato il suo locale, i ricordi di una tradizione culinaria d'altri tempi. Era il titolare del rinomato "Lungomare Da Mario", punto di riferimento per cittadini e turisti. Grazie alla sua vicinanza con il teatro "Vittorio Emanuele", tanti attori facevano tappa nel suo ristorante, chiuso nel 2018. Genovese aveva attribuito la chiusura del locale alla realizzazione della linea tranviaria, che lo avrebbe danneggiato.

In queste ore sono decine i messaggi di cordoglio per il ristoratore: "Quante serate passate a mangiare con piacere da te e quanti ricordi. Riposa in pace - scrive Pietro -. Il ristorante da Mario da stasera riapre in cielo". Se ne va per raggiungere i tanti "milanisti" in cielo, il generoso e grand'uomo Mario Genovese, presidente del glorioso Milan Club Messina '85 e titolare del noto ristorante "da Mario", sito alla cortina del porto, sul lungomare di Messina", scrive Nino.

A unirsi al dolore, anche in disk jockey Maurizio Presente: "Mario Genovese faceva parte di quella categoria di messinesi operosi e professionisti diventati ancora più famosi della loro stessa persona. E’ accaduto solo ai grandissimi. Chiunque sapeva e conosceva Mario. Non in tantissimi lo conoscevano personalmente…non in tantissimi lo conoscevano in confidenza. Ma tutti conoscevano e identificavano la sua storica trattoria come se fosse una via, una ubicazione geografica, un riferimento viario. La notorietà andava ben oltre l’aspetto gastronomico. In migliaia in città, per descrivere o spiegare bene un punto di appuntamento dicevano: “‘nni videmu unni Mariu, davanti a Mariu, vicinu a Mariu, arreti i Mariu”. Questa importanza e notorietà è accaduta spesso ma non sempre, ma quando è accaduta, è stato perchè anni di lavoro e sacrificio onesto e operoso si sono trasformati in riconoscenza, rispetto e gratitudine nei confronti di un grandissimo personaggio, un grandissimo messinese. Alla famiglia le mie più sincere condoglianze". I funerali si svolgeranno lunedì 28 agosto alle 16, nella chiesa San Giuliano di via Garibaldi, a Messina.