Scontro frontale tra Torrenova e Rocca di Capri Leone: tre feriti, uno è grave

Incidente sulla strada statale 113, tra Torrenova e Rocca di Capri Leone, in provincia di Messina. In uno scontro frontale tra una Bmw e una Opel Corsa sono rimaste ferite tre persone, tra cui un giovane che, in condizioni più gravi, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale a Palermo.

Oltre al ragazzo, che si trovava a bordo della Bmw, a essere soccorsi dal 118 i due conducenti delle auto, un uomo e una donna, trasportati dalle ambulanze all'ospedale di Sant'Agata di Militello. Lo schianto è stato violentissimo e i due mezzi sono andati distrutti, il tratto della statale è stato chiuso al traffico. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Le indagini sono in corso.