Lipari, ritrova un orecchino d'oro e lo consegna alla proprietaria poi pesca un totano imperiale di 5 chili

Prima ritrova un orecchino d'oro e dopo averlo comunicato sui social il giorno del protettore San Bartolomeo lo ha consegnato alla signora, legittima proprietaria, che lo aveva smarrito nella piazza di Marina Corta.

Poi pesca un totano imperiale di quasi 5 chilogrammi.

Il protagonista è l'isolano Marco Natoli. In realtà a pesca era andato in barca con il fratello Daniele. E anche stavolta come in precedenza era accaduto al giovane Nino Biviano, la zona pescosa è al largo di Monte Rosa. Il mare eoliano si sta rivelando abbastanza pescoso.

Sono ormai sempre più numerosi i sub e non solo eoliani che catturano cernie e ricciole anche di grosse dimensioni e sui sociali mostrano i «trofei».

Foto da notiziarioeolie.it