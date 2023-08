Alle Eolie continua l'ondata di maltempo e viaggia solo la nave Siremar, aliscafi fermi

Alle Eolie continua l'ondata di maltempo ed è semi isolamento. Viaggia solo la nave della Siremar. Gli aliscafi sono fermi.

Il traghetto «Isola di Stromboli» è partito alle 8 per Milazzo e oltre Vulcano, Lipari e Salina, pur con il mare molto agitato (fora 4-5) raggiungerà anche le isole di Panarea e Stromboli e poi nel pomeriggio rientrerà a Milazzo.

Per il forte vento che continua a soffiare da ovest ad oltre 30 chilometri orari si sono fermati gli aliscafi e le altre navi.

Da Lipari alle 7 è partita solo la nave della Siremar per Milazzo e con riserva per Vulcano. In porto c'è anche il traghetto della Green Fleet rientrato già da qualche giorno dopo il guasto.

In rada nelle isole sparsi vi sono anche le navi cisterna della Marnavi e il mega yacht «Project X», di 88 metri del cantiere greco Golden Yachts che si è ancorato al largo della piazzetta della movida di Marina Corta. Il suo design esterno è dello studio Ken Freivokh mentre gli interni sono stati curati dallo studio marchigiano Massari Design.

Ha anche architettura firmata dal cantiere cileno Marco Yachts. Ospita 14 turisti e per gli interni studiati da Massari Design sono stati utilizzati 150 materiali diversi per le varie aree e camere fra cui pelli rare, marmi pregiati e una selezionata serie di legni e metalli.

Scenografici ascensori in vetro collegano i vari piani e fra questi il principale, che si trova proprio nell’atrio, è il più grande al mondo mai installato su uno yacht. C’è anche una piscina con pareti di vetro della dimensione di 7,5 metri per tre. A prua c’è il suo eliporto mentre sul ponte superiore un lussuoso tavolo di marmo ospita per pranzi open air fino a 18 persone.

È alimentato da due motori Caterpillar che gli consentono la velocità di 17 nodi mentre la sua autonomia è di 6.000 miglia nautiche.

