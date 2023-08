Inciampa su un gradino e precipita in un burrone, muore dopo due settimane un 55enne di Taormina

Una banale caduta gli è costata la vita. È morto dopo due settimane di agonia in ospedale Giuseppe Savoca, il 55enne di Taormina, spirato al Policlinico di Messina dopo aver inciampato su un gradino.

La caduta fatale risale alla notte fra il 13 e il 14 agosto: Savoca era stato a cena in un locale di Graniti con alcuni amici, all'uscita, mentre stava camminando per raggiungere l'auto parcheggiata poco distante, era inciampato su uno scalino ed era precipitato lungo un burrone (pare non protetto da una recinzione) per alcuni metri. Le sue condizioni erano apparse subito serie per via delle ferite che si era procurato durante la caduta.

L'uomo, conosciuto nella zona jonica messinese dove lavorava per Interbus, era stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Messina, dove è rimasto ricoverato per due settimane.