Eolie, terzo giorno di maltempo e collegamenti difficili: polemica a Salina

Terza giornata di maltempo alle Eolie. Per il mare ancora mosso per il vento che soffia da ponente, fermi anche stamane gli aliscafi per Napoli, Palermo, Messina e Milazzo. Dalla Città Mamertina parte la nave della Siremar, così come da Lipari. In giornata le condizioni meteo marine dovrebbero migliorare.

Nel contempo, sono esplose le polemiche tra il vice sindaco di Malfa Giuseppe Siracusano e la società Caronte & Tourist-Siremar per l’isolamento di ieri di Salina, mentre la nave dopo Lipari, tra non poche difficoltà ha attraccato a Panarea e Stromboli (video).

“I mezzi veloci tutti fermi per le avverse condizioni meteo, la Caronte & Tourist Spa ha garantito i collegamenti per le Isole Eolie con due diverse navi, l’Isola di Stromboli e la Laurana.

La prima ha operato solo su Vulcano e Lipari, abbandonando a Lipari i passeggeri diretti a Salina. La seconda, invece, ha collegato (ancora una volta) Vulcano e Lipari, oltre che, Panarea e Stromboli. Praticamente quasi tutte le isole, escludendo Salina, la seconda per dimensioni e l’unica con due porti. Addirittura la nave Isola di Stromboli è stata lasciata in sosta a Lipari, per collegare domani mattina quest’isola e Vulcano con Milazzo”.

“Nessuno – prosegue l’avvocato Siracusano - ha pensato ad una corsa straordinaria nel pomeriggio su Salina, per consentire a cittadini e turisti bloccati a Lipari di raggiungere Salina (e viceversa). Nè, tantomeno, si è avuta la sensibilità di far transitare, domani mattina, l’isola di Stromboli anche da Salina, per consentire a chi è isolato da quasi 36 ore di poter partire. Una vergogna che merita di essere posta all’attenzione della stampa e della politica, cui nelle prossime ore riverseremo il nostro sdegno. Risulta di tutta evidenza, peraltro, che tale ingiustificabile contegno, unito ai numerosi disservizi più volte denunciati durante l’anno, malcela un evidente ostracismo dei vertici della compagnia di navigazione nei confronti della nostra Isola, troppe volte mortificata dalle gravi carenze nei collegamenti marittimi, la cui scarsa efficienza è offensiva nei confronti dei cittadini e dannosa alla qualità del turismo di Salina”.

Immediata la replica della società Caronte & Tourist Siremar “Abbiamo più volte espresso vicinanza e solidarietà alle popolazioni delle isole minori che troppo spesso hanno visto l’insularità trasformarsi in isolamento: bella e poetica la prima condizione, inaccettabile la seconda. Ci dispiace molto leggere parole forti come abbandonare, vergogna, sdegno, ostracismo e giudizi ingenerosi sulla qualità di un servizio sempre assicurato con professionalità e puntualità.

Lunedì 28 agosto l’isola di Salina è stata raggiunta dalle navi Laurana (proveniente da Napoli), Isola di Stromboli, Isola di Vulcano e Pietro Novelli che sono riuscite ad effettuare il loro servizio giornaliero regolarmente”.

“Martedì 29 agosto, invece, la nave Isola di Stromboli – puntualizza la società messinese - ha rinunciato all’approdo a Salina, dopo aver tentato tre volte, senza successo, l’ormeggio in sicurezza nei due porti dell’isola, a causa dei forti venti. Ricordiamo che la decisione di ormeggiare in un porto è in capo al comandante della nave, garante ultimo della sicurezza della nave e dei passeggeri, e non è certo assunta dalla Compagnia. Non ci pare sinceramente che ci siano gli estremi per denunciare un comportamento offensivo o irrispettoso nei confronti della popolazione di Salina, della sua economia e delle sue giuste ambizioni di sviluppo turistico”.

Foto e video Notiziarioeolie.it