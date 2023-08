Messina, in un video una macchina contromano in autostrada

Un'altra folle infrazione sull'autostrada di Messina, all'altezza dello svincolo di Giostra. Dopo gli automobilisti ripresi mentre rimuovono le barriere di sicurezza per cambiare corsia, immortalata dalle telecamere del Consorzio autostrade siciliane anche un'auto contromano. Il filmato è stato condiviso sui social e l'automobilista adesso rischia la revoca della patente, oltre a una maxi multa e al fermo amministrativo del mezzo, proprio come è già successo a una donna bloccata sulla Palermo-Mazara lo scorso fine settimana.

"Si è costantemente testimoni di comportamenti irresponsabili sulle autostrade - scrivono dal Cas - e uno dei più pericolosi è sicuramente circolare contromano. Si tratta di una violazione grave delle leggi stradali e delle regole di base della sicurezza stradale, mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri automobilisti". Nelle scorse settimane un automobilista si era fermato all'altezza del bivio per scendere dal mezzo, spostare le barriere spartitraffico e creare una "scorciatoia". Stessa cosa aveva fatto l'autista di un pullman carico di passeggeri pochi giorni dopo: aveva creato un varco per passare sull'altra carreggiata e rendere più breve il proprio percorso.

Un comportamento che gli costerà caro. L'uomo è infatti stato identificato, lavora per l'Ast che ha annunciato il suo licenziamento. "Concordiamo con quanto è stato sottolineato dalle autorità competenti che hanno definito una gravissima infrazione l’azione posta in essere dall’autista che ha spostato lo spartitraffico per semplificare il proprio percorso, come si può vedere dal video delle telecamere di sorveglianza che è stato condiviso dal Cas sulla loro pagina Facebook. Comportamenti di questo genere non possono essere tollerati e devono essere severamente condannati".