Lipari, 80enne in gravi condizioni stabilizzato in ospedale e trasferito a Palermo

Lipari - In ospedale anche "buona sanità". E ha salvato un Nonnino.

La vicenda. Al pronto soccorso dell'ospedale giungeva il Nonnino D.M. S. di anni 80 per dolori addominali diffusi.

Paziente - tra l'altro - affetto da insufficienza renale cronica, cardiopatico e affetto da aneurisma addominale trattato con endoprotesi.

Veniva eseguita la tac all'addome che evidenziava la sospetta rottura dell'aneurisma addominale e pertanto si rendeva necessario un esame tac con contrasto che poteva portare il paziente a eseguire dialisi in urgenza.

Lo specialista Salvatore Messina medico nefrologo dello stesso ospedale con Marco Cerrito cardiologo e con Maria Concetta Di Bartolo, dirigente medico di turno al pronto soccorso praticavano la terapia farmacologica finalizzata a prevenire complicanze renali.

L'isolano si sottoponeva ad un esame tac con mezzo di contrasto che confermava la perdita di sangue dall'aneurisma. Ma c0'è da sottolineare non ha avuto danni renali o cardiaci ed è stato trasferito presso il reparto chirurgico vascolare dell'ospedale "Giaccone" di Palermo ed è in buone condizioni cliniche.

Ed il Nonnino presto potrà tornare elle sue Eolie, a casa, dai suoi familiari e nipotini che lo attendono trepidanti...

