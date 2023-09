Avvistato un capodoglio al largo di Salina, passaggi marini anche nel canale tra Vulcano e Portorosa

Al largo di Salina è stato avvistato un capodoglio. E subito è scattata il dilemma: sarà’ “Ciccio”, tenuto a bada dalla biologa romana Monica Blasi? L’avvistamento e’ stato fatto dal diportista Rosario Viola.

Qualche giorno dopo un altro avvistamento è stato fatto da un altro turista, nel canale tra Vulcano e Portorosa.

Ma può capitare anche che una tartaruga porti a spasso nel mare eoliano un polpo oltre al branco di delfini che fanno a gara con motoscafi e traghetto.

Monica Blasi, direttrice di “Filicudi wildlife conservation - Pronto soccorso tartarughe marine” – sta portando avanti il 'Progetto Capodeolo' nell'ambito del quale sono stati avvistati sempre piu’ cetacei negli ultimi tempi.

"Si incominciano ad analizzare i dati acustici e di fotoidentificazione - spiega - raccolti nell'ambito del 'progetto capodeolo", finalizzato allo studio e alla salvaguardia dei capodogli che passano nelle acque dell'arcipelago delle Eolie. Si è iniziato a diffondere nelle sette isole dissuasori acustici e visivi per ridurre le interazioni negative 'pesca-delfini'. Contribuiremo a coinvolgere i pescatori fornendo loro attrezzature alternative a basso impatto ambientale. I pescatori verranno supportati attraverso la creazione di "Information desks" per agevolare e informare sulle opportunità di finanziamento per la riconversione degli attrezzi e lo sviluppo di attività lavorative alternative alla pesca più sostenibili, come il "dolphin watching".

“E promuoveremo una campagna informativa e educativa per i pescatori e la popolazione locale. Contribuiremo a implementare la conoscenza sull'ecologia e biologia dei delfini attraverso corsi di formazione specifici per i pescatori", conclude

Foto e video notiziarioeolie.it