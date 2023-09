Mare mosso alle Eolie: la nave da Lipari parte, quella da Milazzo no

Alle Eolie nuovamente maltempo e tornano le difficoltà di collegamenti con la Sicilia. Sulle sette isole soffia vento da nord a 22 chilometri con mareggiate che si verificano a Stromboli (qui sotto nella foto Notiziarioeolie.it), Panarea ed Acquacalda, borgo di Lipari.

Il mare agitato mette in crisi gli aliscafi. Da Milazzo sospese alcune corse della Liberty Lines. Da Lipari è partito alle 7,55 un aliscafo per la città mamertina. Sempre da Lipari è partita la nave della Siremar delle 7.15 per Milazzo e invece non è partita alle 6,30 quella da Milazzo. Sospesa la corsa da e per Messina.

Ma per i collegamenti marittimi interrotti non mancano le polemiche. «Non riesco a spiegarmi – dice Emanuele Carnevale, albergatore - perché la nave da Lipari questa mattina è partita e quella da Milazzo no. E così per gli aliscafi. Forse esiste qualche problema che dobbiamo affrontare se non vogliamo distruggere la vita delle nostre isole».

Alle Eolie il meteo segnala un cielo poco nuvoloso. Temperatura: 21° C. Umidità: 62%. Vento: moderato da nord 22 km/h.

Video Notizarioeolie.it al porto di Lipari